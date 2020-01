Roberto Martinez: "La 'U' se tiene que vender"

Universitario de Deportes atraviesa la crisis económica más grande de su historia, y a pesar de que sus hinchas se hayan propuesto diversos ‘planes de salvación’, el club no se recupera y la deuda crece en lugar de amortizarse.

Ante estos hechos una voz autorizada habló del tema. Roberto Martínez señaló que la venta del equipo con más títulos del fútbol peruano, es la unica solución.

“Veo todo ese tema de las marchas y me extraña un poco en verdad. La 'U' se tiene que vender, basta de la idea que nos meten. Basta con la idea de que nos van a vender Camponar, el Lolo y que nos van a cambiar el nombre”, enfatizó el excapitán de Universitario.

Asimismo, Roberto Martínez sostuvo que aunque suene terrorífico para algunos hinchas, la venta es lo que el club necesita para deshacerse de los más 150 millones de soles de -supuesta- venta a Gremco y la Sunat.

“Si tienes un carro viejo de los años 60 que no tiene motor, no le puedes echar gasolina y no tiene faros, ¿por qué tanto afán de estar ahí, por qué alquilarlo? ¿No preferirías que venga alguien? Yo como hincha de la U cuanto daría para que venga alguien y ponga los 150 millones de dólares y administre la 'U'. ¿Crees que alguien que meta 150 palos verdes va a dejar que el club muera? Imposible”, explicó.

En cuento a las manifestaciones y movilizaciones de hinchas en las calles, Martínez señaló que no es la salida que ayudará a Universitario en su crisis.

“Veo gente que organiza marchas. 'Cholo´, métete la mano al bolsillo y aporta. Hay gente que organiza marchas y ha llamado para pedir trabajo. No nos engañen, soy hincha de Universitario y quiero a mi equipo”, sentenció Roberto Martinez.