Oblitas sobre Christian Cueva: "Es complicado que Gareca lo tome en cuenta"

El inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 se acerca. Solo faltan 2 meses para que la selección peruana debute ante Paraguay en Asunción, y hay importantes que preocupan a Ricardo Gareca y compañía. Uno de ellos es Christian Cueva.

'Aladino' no la pasa bien deportivamente hace ya varios meses, y podría perderse el arranque de las Eliminatorias ante Paraguay y Brasil por su inactividad, según lo dicho por Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Desde noviembre que jugamos los últimos partidos, si te pones a ver la cantidad de meses inactivo, es harto complicado que Ricardo Gareca lo pueda tomar en cuenta. Es normal, son muchos meses. Si en enero o febrero hubiese amistosos, caramba le das la oportunidad”, dijo sobre el presente de Christian Cueva en entrevista con GolPeru.

Están en constante comunicación

“No me canso de repetir lo que significa Christian Cueva para el equipo, me da la impresión que no se da cuenta de ese significado, lo que todos queremos y esperamos de él. Que paradójicamente, a pesar de no haber tenido mucha actividad en su club, él rinde mucho. Es un típico jugador que eleva su rendimiento con la Selección. ¿Qué espero? que consiga equipo y juegue, equipo donde él vaya, que juegue, que tenga cierta regularidad”, añadió.

Juan Carlos Oblitas afirmó que Christian Cueva no se da cuenta de lo que vale para la ‘bicolor’. “Estoy convencido que tiene espíritu libre dentro del campo que lo hace jugar de una manera tal que es diferente. El día que dé cuenta de la importancia que tiene, van a cambiar las cosas, y eso debe venir acompañado de una actividad futbolística que no ha tenido en mucho tiempo”, comentó.

“Ricardo Gareca está constantemente en comunicación con él. Ni hablar de Néstor Bonillo. Ya depende de él, no de nosotros. Cuando quieres jugar, debes poner mucho de tu parte, me refiero a la parte económica y eso es lo que debe poner en la balanza ahora”, apuntó.