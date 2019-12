Aldair Rodríguez a Alianza Lima: “Ni el VAR ni los árbitros meten los goles”

Deportivo Binacional derrotó en Juliaca a Alianza Lima por 4 goles a 1 en la primera final de la Liga 1. Los íntimos quedaron insatisfechos con el arbitraje y después del enfrentamiento llegaron los reclamos, principalmente por la expulsión de Anthony Rosell y un codazo no sancionado por parte de Aldair Rodriguez.

Al respecto, el delantero de Binacional aseguró que el ‘Poderoso del Sur’ hizo los méritos suficientes para ganar el duelo, dejando de lado la mala actuación del equipo arbitral.

“Entiendo la incomodidad de Pablo Bengoechea en sus declaraciones. Respeto mucho lo que diga. Pero ni el VAR ni los árbitros meten los goles, el mérito fue nuestro que supimos hacerles daño”, sostuvo Aldair Rodríguez.

“Si a Rosell le hubieran sacado la amarilla, que era lo más justo, no hubieran pedido la roja para mí. No soy mala leche, fue casual el golpe. Mi jugada si la ve el árbitro, la de Rosell va al VAR porque no la ve”, añadió.

Es preciso destacar que Alianza Lim​a y Binacional se volverán a encontrar el domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva.