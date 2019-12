Paolo Guerrero: "La liga argentina me parece muy atractiva"

Paolo Guerrero hace un guiño a Boca. En una entrevista con ESPN FC, el delantero de Internacional reveló que la Liga Argentina le parece una competición de muy alto nivel y nombró a los peruanos que conoce que han participado en ella. Incluso, también se tomó un tiempo para hablar sobre los rumores que lo vinculan con Boca Juniors.

"Han habido peruanos en la Superliga Argentina como Nolberto Solano, Juan Vargas y ahora Luis Abram. Es un campeonato competitivo y atractivo, con el que siempre estoy en contacto. Sin embargo, tengo que poner los pies sobre la tierra y no meterme en algo que no es mío. Si quieren mencionarme, no voy a reclamarle ni llamarle la atención a nadie", dijo.

En medios argentinos ya dan por hecha la llegada de Paolo Guerrero a Boca Juniors para la próxima temporada, mencionando incluso que en los primeros días estaría presentándose al predio 'xeneize' para sumarse a los entrenamientos. Con el plantel bostero, tendrá la chance de participar en la Copa Libertadores y pelear por el título de la Superliga Argentina.

Por otra parte, Paolo Guerrero acabó el año con 20 goles marcados en 41 partidos con el Internacional. Mientras tanto, con la Selección Peruana, llegó a convertir tres dianas en 11 compromisos.