Paolo Guerrero habló sobre su posible llegada a Boca Juniors

El capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, se pronunció sobre su posible fichaje con Boca Juniors. El actual delantero del Internacional de Porto Alegre, también afirmó que buscará la victoria con su club en lo que resta del Brasileirao.

"La gratitud que tengo con Inter es muy grande. Siempre es un factor importante en el momento de la decisión, pero como dije después del partido contra Botafogo, cualquier decisión dependerá de mí y del Inter. Siempre será lo mejor para el Inter y para mí. Tengo contrato dos años más. Por ahora, no tengo nada en qué pensar", declaró Paolo Guerrero en conferencia de prensa.

Asimismo, el 'Depredador' señaló que ha sido un buen año a pesar de no haber conseguido ningún título con Inter. "Sin duda estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título, pero desafortunadamente no fue así", añadió.

Paolo Guerrero fue el héroe en el último encuentro del Inter de Porto Alegre ante Botafogo. El peruano anotó el único tanto a los 84 minutos, sellando la victoria del 'Colorado' en condición de visitante.