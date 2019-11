¿Cuánto cuesta alquilar un palco para la final de la Copa Libertadores?

En Facebook se ofertan los palcos con precios por asiento que fluctúan entre los US$ 350 y los US$ 500.

La final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo, que se jugará en el estadio Monumental de Ate, ha generado una inmensa expectativa en Lima, al punto que las entradas que se pusieron a la venta para el encuentro ya se agotaron. Aprovechando esa expectativa, algunos dueños de los palcos del coloso se han sumado a la efervescencia alquilando sus espacios.

En Facebook se ofertan los palcos con precios por asiento que fluctúan entre los US$ 350 y los US$ 500. “Alquiler de palco completo, 9 personas. Incluye 9 entradas numeradas, baño privado, frigobar”, se lee en uno de los anuncios. Al menor precio, el alquiler completo del palco, según el aviso, es de US$ 3.150.

Los pagos son con tarjeta de crédito y aclaran que no habrá estacionamientos para el evento, sino que un bus trasladará a los hinchas desde el Jockey Plaza al estadio Monumental ida y vuelta.

El evento incluirá la participación del cantante argentino Fito Páez, el colombiano Sebastián Yatra y la brasileña Anitta.

Recordemos que las entradas más baratas para el partido fueron puestas a la venta a US$ 80 (en las tribunas norte y sur). Mientras que el costo de los tickets para las zonas Oriente y Occidente tenían un valor de US$150 y US$250, respectivamente.