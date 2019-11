Pablo Bengoechea defiende a Manuel Burga

El DT de Alianza Lima confía en que la FIFA revierta la sanción que le impuso a Manuel Burga para que, según él, el deporte rey no pierda a un "hombre de bien".

Pablo Bengoechea se mostró sorprendido por el castigo que la FIFA le impuso hace poco a Manuel Burga. No obstante, en conferencia de prensa se mostró confiado en que la institución presidida por Gianni Infantino revierta esa decisión para que, según él, el deporte rey no pierda a un "hombre de bien".

"Con el tema de Manuel Burga, no hay duda de que hay muchas sorpresas. Pasó un año preso acá en Perú, otro en Estados Unidos, lo declaran inocente y ahora salió esta sanción de la FIFA. Es difícil entender por qué una de las mejores justicias como la americana lo declara inocente y el fútbol le dice 'ya no trabaje más acá'. Ojalá puedan corregir esto para que el fútbol no pierda a una persona de bien", dijo.

Pablo Bengoechea formó parte del comando técnico de la Selección Peruana como asistente y entrenador cuando Manuel Burga era presidente de la FPF. Después de dejar el combinado blanquirrojo, el actual estratega de Alianza Lima se fue a dirigir a Peñarol.