Bengoechea sobre la 'U': "Los fallos arbitrales los han puesto en la pelea"

El intercambio de palabras entre Alianza Lima y Universitario de Deportes continúa. Y esta vez Pablo Bengoechea fue quien lanzó los dardos. El DT blanquiazul mencionó que de no ser por los fallos arbitrales que beneficiaron a la 'U', 'los cremas' no hubieran logrado seguir en la pelea por el título.

"El fin de semana los fallos no le favorecieron a Universitario. Fue perjudicado el domingo, pero los fallos anteriores lo hacen estar en la pelea por el campeonato. Si sacamos todos los fallos no estarían en la última fecha con posibilidades, es lo que me parece", dijo el técnico Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

El entrenador uruguayo aseguró que Alianza Lima irá a Mayobamba a jugar con la ilusión de ganar para adueñarse del Torneo Clausura. Saben que enfrentarán a un Unión Comercio que se jugará el todo por salir de su complicada situación.

"Más allá de la situación del rival en la cancha nosotros pensamos que vamos a enfrentar al mejor Unión Comercio, estamos bien, nos sentimos contentos y vamos a ir con la mayor ilusión de conseguir la victoria para acercarnos al objetivo que tenemos. En este momento la prioridad es ganar el Clausura para llegar a semifinales".

Agregó: "El partido se va a jugar con tensión, un equipo puede salir campeón y el otro puede descender. estamos confiados en que el rendimiento va a ser bueno y eso siempre ayuda a que el resultado sea positivo", declaró.

Además, el uruguayo le deseó suerte a los árbitros porque es consciente que la familia sufre por todos los comentarios que hacen de ellos y sus polémicas actuaciones.