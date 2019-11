BOX: 'Pantera' Zegarra abandona combate en Alemania

El boxeador peruano David ‘Pantera’ Zegarra (34 victorias, 3 derrotas, 21 KOs) perdió la oportunidad de ganar el título intercontinental supermediano de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), luego de renunciar a la pelea que disputaba en Alemania ante el local Stefan Härtel (18-1, 2 KOs) en la segunda pelea titular de la noche del último sábado 16 de noviembre en el Messe Halle.

El combate entre ambos se desarrolló con normalidad en los primeros cinco rounds; pero, cuando iba a empezar el sexto, la ‘Pantera’ Zegarra decidió abandonar repentinamente. De esta manera, el árbitro le dio la victoria al alemán Härtel por nocaut técnico (TKO).

‘Pantera’, que no estaba visiblemente dañado por el ataque de Härtel ni afectado por algún golpe o cortado por algún puño bien colocado, decidió no presentarse al inicio del sexto asalto. Según las imágenes de la pelea, David Zegarra no salió por motivos ajenos al desarrollo del combate de boxeo.