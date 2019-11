David Villa, campeón mundial con España, se retira del fútbol

Hablar de David Villa significa mencionar a uno de los mejores delanteros de la época. Campeón del mundo con España, campeón de Champions con el Barcelona, y más títulos conseguidos en todos los clubes donde maravilló con su talento.

Es por eso que la noticia que ha anunciado el 'Guaje', llena de nostalgia a todos los fanáticos del buen fútbol. Y es que el nacido en Asturias, ha anunciado este martes su retiro oficial como futbolista profesional.

"Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí. He decidido que este es el momento perfecto", aseguró el popular 'Guaje'.

Villa dejó en claro que se mantendrá ligado al fútbol, su pasión más grande y a la cual, quiere contribuir

“Decidí terminar mi carrera profesional y retirarme. Lo he pensado durante mucho tiempo. Este es el resultado de las conversaciones que tuve con mi familia y las personas que me rodean. Quería retirarme del fútbol, no ser forzado a hacerlo. Aunque ya no estaré en el campo, continuaré involucrado en el fútbol de otras maneras y continuaré contribuyendo al mundo del fútbol”, aseguró Villa con voz quebrada.

Diecinueve años en la élite le han convertido en una referencia mundial y se ha convertido en uno de los pocos jugadores capaces de hacer goles en los cinco continentes. En cuatro de ellos lo hizo con sus clubes, en el otro (África) con la Roja en el mejor momento de la historia del fútbol español.