Carlos Zambrano sobre la Selección: "No creo que me aguanten tanto tiempo aquí"

Carlos Zambrano se ha ganado el respeto del hincha peruano a base de trabajo y sacrificio. Además de que se le recuerde la brillante Copa América que jugó, donde fue un baluarte en la defensa.

Sin embargo, 'el Káiser' sabe que para mantener su lugar en el 'equipo de todos' debe tener continuidad en su club. Ante la difícil situación que vive en su club, Dynamo de Kyev, donde no es tomado en cuenta por su entrenador, Zambrano no dudó en agradecer la convocatoria de Ricardo Gareca a la bicolor.

“Gracias a Dios tengo la confianza del ‘profe’ que me llama sabiendo que en mi club no tengo tanta continuidad. No es un gran momento, pero estar en la Selección te motiva. Estoy intentando buscar mi espacio en mi club pero el año ya acaba y si este año no puedo jugar, prefiero mil veces buscar otros horizontes”, dijo en Movistar Deportes.

Además, no ocultó sus ganas por acumular minutos en un club, para permanecer en la órbita del 'Tigre' Gareca.

“Ya no quiero esperar más tiempo. Para estar en la Selección Peruana hay que tener un poco más de continuidad y no creo que me aguanten tanto aquí. Quiero aprovechar los momentos que tengo aquí, pero ahora solo quiero pensar en Colombia y Chile”, finalizó