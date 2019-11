BOMBA: FC Barcelona tendrá nuevo entrenador según Claudio Borghi

Claudio Borghi, ex entrenador de la Selección de Chile, dio alcances sobre el posible fichaje del argentino Marcelo Gallardo a la dirección técnica del Barcelona.

“Gallardo se va a convertir en el nuevo técnico del Barcelona. Va a llegar en diciembre. En la actualidad es uno de los mejores. Ya lo comentó en su momento el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio”, fue lo que sostuvo Borghi. No se ha confirmado ni desmentido ninguna negociación, por lo que habría que tomar sus palabras con cautela.

En España, ven muy probable la llegada de Gallardo al banquillo culé ya que, Lionel Messi votó por él como uno de los mejores entrenadores en la última gala del FIFA The Best, por detrás de Pep Guardiola (Manchester City) y su compatriota Mauricio Pochettino (Tottenham).

Por otra parte, el posible nuevo DT del Barcelona prepara a su equipo para la gran final de la Copa Libertadores 2019 que se llevará a cabo el sábado 23 en el estadio Monumental de Lima. Los argentinos se medirán ante Flamengo, para lograr alcanzar la gloria por segundo año consecutivo.