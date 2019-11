Con James y sin Falcao: esta es la convocatoria de Colombia para enfrentar a Perú

El entrenador de la Selección Colombiana de Fútbol, Carlos Queiroz, entregó la lista de jugadores que disputarán los amistosos de la próxima fecha FIFA, en Estados Unidos contra Perú este 15 de noviembre en Miami, y contra Ecuador el 19 de noviembre, en New Jersey.

La relación está encabezada por James Rodríguez, quien no ha estado disponible en los últimos tres partidos de su equipo, Real Madrid. Quienes sí quedaron fuera de la convocatoria, son los delanteros Radamel Falcao García y Duvan Zapata, ambos aquejados por lesiones musculares.

“En España hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Si no estuviera bien no lo habría convocado”, confesó el entrenador Carlos Queiroz, en rueda de prensa, sobre James Rodríguez, quien no estuvo en los juegos de Colombia en septiembre y octubre.

Estos son los 23 elegidos:

Porteros

David Ospina | Napoli (ITA)

Aldair Quintana | Atl. Nacional (COL)

Éder Chaux | Patriotas (COL)

Defensas

Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP)

Jhon Lucumí | Genk (BEL)

Dávinson Sánchez | Tottenham (ENG)

Yerry Mina | Everton FC (ENG)

Jeison Murillo | Sampdoria (ITA)

William Tesillo | León (MEX)

Johan Mojica | Girona (ESP)

Mediocampistas

Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG)

Wílmar Barrios | Zenit (RUS)

Yairo Moreno | León (MEX)

Steven Alzate | Brighton (ING)

Mateus Uribe | FC Porto (POR)

Juan Cuadrado | Juventus (ITA)

Delanteros

James Rodríguez | Real Madrid (ESP)

Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Alfredo Morelos | Rangers (ESC)

Róger Martínez | América (MEX)

Steven Mendoza | Amiens (FRA)

Luis Díaz | FC Porto (POR)

Colombia se medirá el viernes 15 de noviembre con Perú, en el Hard Rock Stadium de Miami. Cuatro días más tarde, los ‘Cafeteros’ chocarán con Ecuador en el Red Bull Arena, de New Jersey.