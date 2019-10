Deportistas excluidos del PAD señalan que carta del presidente del IPD carece de validez legal

Paola Mautino, Camila Valle y Javier McFarlane se unieron y manifestaron, durante una conferencia de prensa, que la “reposición inmediata” de los atletas al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) por orden del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) carece de validez legal.

Valle fue quien informó sobre la carta enviada por el IPD solicitando reposición inmediata, sobre esta dijo que “no es una solución ya que no es legalmente correcto. No tiene una base legal que la respalde, por lo tanto no procede”, enfatizó.

Como respuesta al retiro del PAD de 147 deportistas, el IPD envió una carta rechazando la medida y anunciando que “ha tomado la decisión de declarar la nulidad de la medida (...) y ordenar su inmediata reposición”; sin embargo, la carta no está firma por Sebastián Suito.

Por este motivo, McFarlane, Valle y Mautino anunciaron la creación de la Asociación de Deportistas del Perú, con el objetivo de tener voz en el directorio del IPD. “La idea es que podamos tener un lugar en el directorio y tomar decisiones conjuntas con el presidente del IPD”, indicaron los deportistas.