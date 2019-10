Natalia Málaga pide a jugadoras coraje para defender la camiseta peruana

La destacada exjugadora y actual entrenadora de la categoría menores, Natalia Málaga, pidió a las jóvenes voleibolistas que tengan coraje, entrega e identidad para representar a la selección nacional de voleibol de la mejor manera en las competencias internacionales.

"Hay que hacerlo a cambio de nada, que el Perú sea lo primero, que cuando se pongan la camiseta nacional sientan que se les escarapela el cuerpo, que cuando canten el himno sientan la camiseta ligera, que no les pese cuando se la pongan", escribió Málaga Dibós en su cuenta de Facebook.

"Acá no es la talla y tampoco el nivel del juego. Es la mentalidad, no pechan al rival, no nos hacemos respetar, así seamos más débiles en el juego por altura, fuerza o lo que sea. Yo afronto lo que me toca , si la rival es más grande, no hay porque tenerle miedo. Nunca, lloraré de rabia si perdí, pero te costó ganarme. ¿Como pierdo?, luchando hasta el final", señaló.

"Hay que formarles los valores que se han perdido y el respeto a las cosas. Se tienen que formar como buenas personas y luego como jugadoras. Ya no hay valores. Hay que levantar a nuestro país, si realmente lo queremos", agregó la medallista olímpica, informa la agencia Andina.