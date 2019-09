“No me quiten esta maldición jamás”, el emotivo video de Alianza Lima

Hace unos días, Alianza Lima protagonizó una disputa en redes sociales contra la empresa que lo patrocina que sin permiso alguno, se aventuró a lanzar un video con la camiseta blanquiazul. El resultado fue una ola de críticas de parte de los hinchas que se habían sentido ofendidos. Quienes más conocen de la materia, aseguraron que el banco Pichincha había implementado una mala estrategia de marketing.

Para aminorar el sabor amargo que vivió la institución deportiva, el club lanzó un emotivo video que apela al corazón blanquiazul utilizando a los jugadores más queridos como César Cueto, Teófilo Cubillas, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Pedro Gallese y Claudio Pizarro. Pero el material audiovisual que dura cerca de dos minutos no quedó ahí. Como se puede apreciar, gran parte del video apela a la historia, cultura y a los hinchas del 'equipo grone'.

Además, hacen referencia al equipo del Fókker que perdió la vida y enlutó al fútbol peruano el 8 de diciembre de 1987.

Parte de la letra:

"Si perder a toda una generación de cracks y luego levantarte como lo hacen solo los grandes es una maldición, si tener a la hinchada más grande del país, que deja la garganta y también el corazón en cada partido, es una maldición, si ser del equipo del pueblo y llevar orgullosos el blanco y azul en el corazón es una maldición, entonces, queridos amigos, no me quiten esta maldición jamás, quiero ser un maldito por siempre. Arriba Alianza toda la vida”, se escucha decir a la voz en off.