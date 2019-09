Cristiano Ronaldo llora al ver video inédito de su difunto padre

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se emocionó hasta las lágrimas durante una entrevista en un programa de la televisión británica. El crack no pudo evitar llorar tras ver imágenes inéditas de su progenitor.

El delantero vio un video en el que su padre expresaba lo orgulloso que estaba por el desempeño de su hijo en la Eurocopa 2004. "Nunca antes había visto este vídeo... nunca. Necesito estas imágenes para enseñárselas a mi familia", confesó.

El CR7 lamentó entre lágrimas que su padre no haya podido ver sus logros. José Dinis Aveiro murió cuando el deportista tenía aproximadamente 20 años, debido a problemas hepáticos.

¿Qué es lo más triste?, preguntó el presentador de ‘Good Morning Britain’, a lo que Cristiano Ronaldo respondió: “ser el número uno y que él no haya podido ver nada. Él no me vio recibir ninguno de los premios, no pudo ver nada. (…) realmente no conocí a mi padre al 100 por ciento. Era una persona borracha. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue difícil”, aseveró.