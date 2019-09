Lima 2019: estas son las cifras económicas que dejó este certamen

Aunque el principal objetivo del certamen no eran los ingresos económicos que reportaría, este es un repaso por los principales números de los Panamericanos 2019.

La realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (Copal) no solo tuvo como objetivo la rentabilidad económica, sino los beneficios en el impulso al deporte y a los deportistas; y la exposición mediática del país, al haber sido organizador de este evento.

El presidente del Comité Organizador, Carlos Neuhaus, indicó que el presupuesto previsto para la ejecución del certamen deportivo superaba los S/.4 mil 300; sin embargo, el ahorro fue determinante, pues finalmente se generó un gasto de S/. 4 mil 200 millones.

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos también tuvieron un impacto positivo en el turismo. Según la Cámara Peruana de Turismo (Canatur), 50 mil o más turistas extranjeros llegaron al país y se movilizaron 100 mil visitantes de diversas regiones del país.

De igual forma, según la Copal, el impacto mediático internacional que ha tenido Lima 2019 está valorizado en US$ 1,086 millones: US$ 933 millones gracias a los Juegos Panamericanos y US$ 153 millones a los Parapanamericanos.