Parapanamericanos Lima 2019: este es el programa para el último día de competencia

Este domingo 1° de septiembre desde las 8:00 a.m. se lleva a cabo el último día de competencias en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y aquí te recordamos el programa para que sigas las competencias.

Los últimos tres para deportes a jugar este domingo previo a la ceremonia de clausura que se desarrollará en el Estadio Atlético de la Videna son para bádminton, boccia y para ciclismo.

Asimismo, la delegación de Perú podría hacerse con una última medalla de oro, gracias a la presencia de Pilar Jáuregui en para bádminton.

Programa

Para bádminton en el Polideportivo de la Videna - Desde las 8:00 am.

Dobles Mixto SL3-SU5 Grupo A

(CAN) LAPOINTE Pascal/MEIER Olivia vs. (BRA) BRACAVALLI/SILVA

Individuales Masculino SS6 Final

(BRA) TAVARES vs. (USA) KRAJEWSKI Miles

Individuales Femenino WH2 Final

(PER) JAUREGUI Pilar vs. (CAN) CHOKYU Yuka

Boccia en el Polideportivo de Villa El Salvador

9:00 horas Parejas BC4 Ronda de Grupos

Brasil vs. México

9:00 horas Parejas BC4 Ronda de Grupos

Colombia vs. Canadá

9:00 horas Equipos BC1/BC2 Ronda de Grupos

Brasil vs. Argentina

9:00 horas Parejas BC3 Ronda de Grupos

Argentina vs. Colombia

9:00 horas Parejas BC3 Ronda de Grupos

Brasil vs. Canadá

Para ciclismo de ruta en la Costa Verde de San Miguel

8:00 horas - Carrera de Ruta Masculino B Finales

8:00 horas - Carrera de Ruta Femenino B Finales

8:02 horas - Carrera de Ruta Masculino H3-5 Finales

8:02 horas - Carrera de Ruta Mixtos H1-2 Finales

8:02 horas - Carrera de Ruta Mixtos T1-2 Finales

8:02 horas - Carrera de Ruta Femenino H3-5 Finales

11:15 horas - Carrera de Ruta Masculino C4-5 Finales

11:17 horas - Carrera de Ruta Masculino C1-3 Finales

11:17 horas - Carrera de Ruta Femenino C1-3 Finales

11:17 horas - Carrera de Ruta Femenino C4-5 Finales