Lima 2019: conoce a Pilar Jauregui, nuestra representante en parabádminton

Pilar Jauregui es la mujer de 31 años que lleva dedicaba al parabádminton desde hace nueve años, en ese tiempo, ha luchado en la cancha para ser la mejor y así lo demostrará en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

"Decidí optar por un deporte individual donde yo pueda sacarme la ´michi´, donde si he perdido sea por mi culpa y si he ganado sea por lo que he trabajado", enfatiza la paratleta.

Pilar fue nombrada la mejor paradeportista del 2017 por la Asociación Nacional Paraolímpica del Perú y acumula tres medallas de oro e los Panamericanos del 2018 y dos de plata en Brasil el mismo año.

Para los Lima 2019, aspira a llevarse la medalla de oro, aunque asegura que uno de los retos más grandes en su vida ha sido superar la discriminación e indiferencia con que ha sido tratada.

"La meta es la medalla de oro, es lo que más añoro, por mi familia, por mis entrenadores, por todos los que hicieron algo para que tengamos esta opción", declara emotiva y finaliza diciendo que será un sueño representar a Perú siendo locales.