Cristiano Ronaldo explicó por qué es diferente a Lionel Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron una era dentro del fútbol mundial. El portugués y el argentino se repartieron el trofeo al mejor jugador de cada temporada por 10 años hasta que finalmente Luka Modric cortó la hegemonía.

En una entrevista reciente con 'DAZN', el delantero de Juventus calificó a Messi como un jugador que será recordado más allá de sus premios individuales. Asimismo, habló de las diferencias que tiene con la 'Pulga' y ahí fue cuando resaltó el haber podido ganar la Champions League con más de un equipo.

"Lionel Messi es un jugador excelente que será recordado no solo por sus Balones de Oro, sino también por estar arriba año tras año. Sin embargo, la diferencia conmigo es que he jugado en clubes diferentes y también he ganado Champions League con equipos distintos. Además, he sido el máximo goleador de la Champions seis veces seguidas", dijo.

Respecto a su gran nivel físico a los 34 años, el ganador de cinco Balones de Oro aseveró que "cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima". "Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo, lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo", precisó.

Cabe señalar que Cristiano Ronaldo suma cinco campeonatos de Champions League: uno con el Manchester United en 2008 y otros cuatro con el Real Madrid. Mientras tanto, Lionel Messi solo acumula cuatro: todos ganados con el Barcelona.