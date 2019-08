Lima 2019: judoca argentina renuncia a seguir luchando por medalla de bronce

La judoca argentina Paula Pareto, campeona mundial 2015 en la categoría 48 kilos, quedó fuera de los Juegos Panamericanos Lima 2019 tras negarse a seguir luchando ante la mexicana Edna Carrillo.

La doble medallista olímpica tomó esta drástica decisión debido a una vieja lesión cervical que la privaron de seguir compitiendo por la presea de bronce.

"Decidí bajarme porque no me sentí bien desde la primer lucha. Es una vieja lesión cervical que me provoca sensación de adormecimiento en brazos y piernas. (…) En 15 días vuelvo a competir en el Mundial de Japón y es la última oportunidad para sumar puntos de cara a los Juegos Olímpicos (Tokio 2020)", abundó.", explicó en diálogo con TyC Sports.