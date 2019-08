Mejor ‘coach’ por la FIFA: ¿cómo votar por el ‘Tigre’?

Ricardo Gareca ha logrado cumplir los sueños de millones de peruanos al colocar a Perú nuevamente en un Mundial y llevar a la selección peruana al subcampeonato de la Copa América 2019.

No son pocos los logros que el Perú ha alcanzado de la mano con el ‘Tigre’, es por ello que la FIFA reconoce la importancia del técnico colocándolo entre los diez nominados a The Best.

Para apoyar a Ricardo Gareca como el mejor técnico solo debe entrar a la página de la FIFA y seguir los pasos que detallamos a continuación:

1. registrarse en la página de la FIFA, lo cual se puede hacer a través de su cuenta de Facebook o Google, así también como creando un registro por correo electrónico.

2. Ingresar al link de los premios FIFA The Best y elige la opción ‘Entrenador (Masculino)’.

3. Cada candidato tiene en la parte inferior de su fotografía tres cuadrados con los números del 1 al 3 , que representan el puntaje que pueden obtener. El número 1 recibirá 5 puntos, el número 2, tres puntos y el 3 solo un punto.

4. Finalmente saldrá una ventana preguntando si estas satisfecho con la elección solo confirma para registrar el voto y listo.