¡ATENCIÓN Miraflores! este domingo cerrarán calles por Marcha Atlética

Este domingo Miraflores será escenario para la Marcha Atlética, una de las disciplinas de los Juegos Panamericanos 2019. Para esto se procederá al cierre de algunas avenidas, sepa cuáles son.

El 4 y el 11 de agosto serán las competencias en sus modalidades de 20 y 50 kilómetros, la partida y llegada comprende desde la avenida José Larco, altura de la Municipalidad de Miraflores, continúa hasta la intersección con la calle Tarata, luego los deportistas regresarán por la misma vía hasta el óvalo de Miraflores. Este deporte es uno de los que se verán de manera gratuita, por lo que se espera la presencia de cerca de 5 mil personas.

Cabe destacar que el equipo peruano lo conforman Mary Luz Andía, la top ten mundial de esta disciplina, Kimberly García, Evelyn Inga y Yoci Caballero. El equipo de varones lo conforman José Carlos Mamani y Luis Henry Campos.

Plan de desvíos

La calles cerrarán desde las 00:00 horas hasta las 15:00 horas, el 4 y 11 de agosto.

Las calles cerradas serán:

- Av. José Larco, desde el Ovalo de Miraflores hasta la calle Tarata

- Av. Diagonal, desde el Óvalo de Miraflores hasta la calle Schell

- Calle Bellavista, desde la calle Berlín hasta la Av. José Pardo

- Calle Mártir José Olaya, desde la Av. Diagonal hasta la Av. José Pardo

- Calle Schell, desde la Av. José Larco hasta la Av. Diagonal

- Av. José Pardo (sentido Oeste a Este), desde la Calle Bellavista hasta el Óvalo de Miraflores

Vías alternas:

-En sentido Este a Oeste: Av. José Pardo - Av. Jorge Chávez – Calle José Gálvez – Av. Diagonal – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma.

-Sentido Oeste a Este: Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

-Sentido de Sur a Norte: Av. José Larco – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

-Sentido Norte a Sur: Av. Arequipa – Calle Enrique Palacios – Calle Elías Aguirre – Av. Grau – Calle José Gonzales – Av. Diagonal.

Se recomienda a las personas que acudan a alentar a los deportistas evitar tirar objetos en la pista de competencia, no echar agua a los atletas, no interferir en el circuito y de preferencia no llevar mascotas para prevenir que éstas puedan escapar e interrumpir en la competencia.