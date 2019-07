Lima 2019: Inés Melchor no correrá la maratón por lesión

Este miércoles se confirmó que la atleta nacional Inés Melchor (32) no podrá competir en la maratón válida por los Juegos Panamericanos Lima 2019, prueba a realizarse este sábado 27 de julio, debido a una lesión lumbar que no pudo ser tratada a tiempo.

Tras varias evaluaciones médicas en Lima y Huancayo, los médicos del Centro de Alto Rendimiento de Junín recomendaron que la deportista evite participar en competencias que agraven su lesión y le piden que inicie su tratamiento para una pronta recuperación.

"Me he preparado mucho para correr la maratón en Lima en el Panamericano, incluso entrené en el extranjero para llegar lo mejor posible, pero lamentablemente el destino otra vez me juega mal", dijo Inés.

Según el reporte médico, Melchor llegó el pasado 16 de julio a una consulta médica al CAR - Junín "manifestando dolor de una semana de evolución con mejoría parcial al reposo, de tipo quemante, intermitente a nivel inguinal con irradiación a región antero interna del muslo, así mismo dolor a nivel lumbar con irradiación a región lateral de glúteo, muslo y pantorrilla que le impide realizar sus entrenamientos y se ha intensificado hace tres días", como se lee en el informe.

El diagnóstico dice que Inés Melchor sufre de una radiculopatia L4 – L5 con dolor neuropatico. De esta manera, la peruana no podrá ser local en su especialidad en este certamen. "Estoy muy triste y decepcionada por no dar una medalla a mi país", agregó.