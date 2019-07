Claudio Pizarro anunció su retiro del fútbol: "Debo admitir que estoy cansado y no es fácil"

Claudio Pizarro confirmó este viernes en conferencia de prensa su retiro como futbolista. El delantero peruano detalló que jugará en el Werder Bremen hasta fin de año y que su decisión es irrevocable.

"Debo admitir que estoy cansado y no es fácil", comenzó diciendo el ´Bombardero´, "Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente", indicó.

Pizarro, que lleva 197 goles en el fútbol alemán, 21 temporadas ininterrumpidas en Europa y un total de 24 en el fútbol profesional de las cuales, las tres primeras fueron en Perú, agradeció que lo consideren una leyenda y aseguró querer llegar a lo más alto con su actual equipo. “Quiero llegar a competencia Europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz”.