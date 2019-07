De villano a héroe: Pedro Gallese la clave para ganarle a Chile

No solo tiene como soporte emocional de Ricardo Gareca y compañeros, también su familia es siempre su mayor sostén.

Se ha convertido en ídolo nacional, Pedro Gallese Quiroz es el nuevo héroe de la Bicolor, pues gracias a la providencial atajada del penal al ídolo del Barcelona, Luis Suárez, le otorgó el triunfo a Perú sobre Uruguay, permitiéndonos la clasificación a la semi-final de la Copa América 2019.

Acabado el encuentro, clasificada la Blanquirroja a la semifinal, Paolo Guerrero no pudo contener el agradecimiento y lo besó en la mejilla con intensa emoción; minutos antes que se patearan los penales, el “Depredador” le hablo al oído y le dio esa ultima dosis de confianza que necesitaba.

Durante el encuentro y sobretodo en la tanda de penales, “Piero” como le llaman los amigos, se mostró seguro en todo momento, a pesar de que en el partido anterior Brasil nos anotó 5 tantos, los que pudieron haber mermado su fortaleza y su autoestima, pero él no lo permitió.

Pero Gallese no solo tiene como soporte emocional de Ricardo Gareca y compañeros, también su familia que es siempre su mayor sostén. Su esposa, lo defendió a través de las redes sociales cuando muchos lo criticaban por la goleada ante Brasil

"Era para mi cumpleaños, para el 8 de mayo del 2016 y me pone la cajita del anillo dentro de la torta y cuando ya cantaron el Happy Birthday, todos me decían corta la torta y cuando yo corto la torta, yo decía que es esto, le has puesto una piedra adentro y abrí. Había una cajita dentro de ella estaba el anillo de compromiso”, cuenta su esposa Claudia Díaz, a quien conoció en el colegio y la ama desde los 15 años.

Por su parte, su madre Tatiana Quiroz, quien creyó desde el inicio en el talento de sus hijo, fue ella quien lo llevó a una academia de fútbol cuando tenia a penas 10 años, y desde entonces su carrera se ha ido para arriba, imparable e inalcanzable.

Hoy Pedro Gallese nos ha dado una nueva oportunidad, la de enfrentarnos a la selección chilena para tener la oportunidad de pasar a la final de la Copa América y cobrarnos la revancha ante Brasil.