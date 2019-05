Selección Peruana: Ricardo Gareca explica la no convocatoria de Claudio Pizarro

El entrenador de la 'Bicolor' explicó con detalle y contundencia las razones por las que no convocó a Claudio Pizarro al torneo continental

El DT la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se pronunció sobre la no convocatoria de Claudio Pizarro rumbo a la Copa América Brasil 2019. Señaló que el atacante del Werder Bremen se autoexcluyó de la escuadra nacional y por tal razón, no es considerado.

"Nosotros tenemos un concepto muy alto de Claudio, pero no podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección. Si un jugador declara que no tiene sentido venir a la selección nacional ahora, no puedo llevarlo", señaló Gareca al ser consultado sobre la ausencia del 'Bombardero'.