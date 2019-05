Chile: Sofía Mulanovich sufrió accidente en competencia y fue trasladada de emergencia

La Surfista peruana, Sofía Mulanovich, se encontraba compitiendo cuando cayó sobre unas piedras. Nuestra compatriota, sufrió el aparatoso accidente durante una competencia realizada eb Chile y tuvo que ser trasladado de inmediato a una clínica sureña para evitar complicaciones. En incidente ocurrió cuando se encontraba participando en la competencia “Héroes de Mayo”, perteneciente al circuito WQS, cuando impactó contra la zona rocosa de la playa La Punta encendiendo la alarma de inmediato en todos los presentes.

Sofía tuvo que ser trasladada a un nosocomio de Iquique para que le cierren la herida. La Federación Nacional de Tabla informó que luego del accidente, se encuentra bien.

"Hoy fue un día de esos donde pones todo en perspectiva y te das cuenta que lo único que realmente importa es la salud; tú vida puede cambiar en segundos es por eso que hoy agradezco al universo que no me caí 2 segundos después en esta ola porque claramente me doy cuenta que caería directamente de cabeza a la piedra", escribió en su cuenta de Instagram, tras el incidente.