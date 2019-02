Daniel Peredo: madre del periodista deportivo aún no sabe de su partida

Hoy se cumple un año de la partida del periodista deportivo Daniel Peredo y su hermana Silvia Peredo reveló que su madre aún espera el regreso de su pequeño Dani.

Teresa Menchola de 81 años de edad, ignora que su hijo falleció de un ataque al corazón. Debido a la enfermedad que padece la madre del periodista, la familia prefirió no contarle sobre su prematura partida.

''La última vez que ella dijo algo coherente fue en vísperas del Día de la Madre, le dijimos que por el Mundial había viajado antes. Ella balbuceó: ''Díganle a 'Dani' que se ha llevado mi corazón, que venga y me lo devuelva'', expresó Silvia Peredo para una entrevista con el diario 'Ojo'.

Daniel no cumplió el sueño de ver a la selección peruana en un Mundial; sin embargo en noviembre de 2017 narró el último partido oficial de la Bicolor ante Nueva Zelanda por el repechaje a Rusia 2018 que nos dio el pase al Mundial después de 36 años.

''Esa es una de las cosas que más me dolió, que no iba a estar en el Mundial. Era su sueño. El partido con Nueva Zelanda lo veo y se me caen las lágrimas'', expresó la hermana de Daniel.