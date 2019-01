Christian Cueva pasaría a Independiente de Argentina

Desde Argentina informan que el peruano habría convencido al director deportivo del Krasnodar para pasar en calidad de ‘préstamo’ al Independiente. Este miércoles el directivo se reunirá con el presidente y definirán el futuro del volante nacional.

Cueva precisó que estando en Independiente estaría más cerca de su familia. “Quiero agradecer al profe (Ariel Holan) y al presidente de Independiente porque están haciendo fuerza. No quiero que esto lo tomen a mal (en Krasnodar), pero tengo muchas ganas de estar con mi familia y de estar en un grande”, dijo a un medio argentino.

Además, Cueva precisó que esta semana por fin tendría una respuesta a su pedido. “Pienso que esta semana habrá una repuesta, ojalá los dirigentes me hayan escuchado. Nunca les mentí en lo que sentía. Me fui a Rusia con una ilusión, pero las costumbres, la cultura son otras y no es fácil”, explicó.

Mientras, Christian Cueva viajó a Brasil para realizar unos trámites personales. Se espera que este miércoles se defina su situación.