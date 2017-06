Selección peruana: Cubillas y Chumpitaz se reencuentran

Arequipa se vistió de gala para recibir a las glorias del futbol peruano. Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas hicieron que la ‘Ciudad Blanca’ se ponga de pie para recibirlos y recordar sus hazañas con la ‘blanquirroja’.

Los exseleccionados recordaron el gran equipo que formaron que tuvo la oportunidad de participar en la Copa del mundo y la Copa América de 1975. El ‘Nene’ Cubillas trajo al recuerdo la autoridad del ‘Capitán de América’, importante para mantener el propósito de los ex mundialistas.

En otro momento, Chumpitaz se refirió sobre la actual selección peruana y dijo que aún no se han perdido las chances de clasificar a Rusia 2018. “Aún no se ha perdido la posibilidad de ir a un mundial, todo queda en los jugadores”, dijo el ex Universitario de Deportes. Los detalles en el bloque deportivo de BDP.