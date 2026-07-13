Perú será el invitado de honor en la 30° Feria del Libro de la ciudad de La Paz, Bolivia

La Embajada del Perú en Bolivia anunció que nuestro país será el invitado de honor de la 30° edición de la Feria Internacional del Libro de La Paz, que se realizará del 29 de julio al 9 de agosto en el Campo Ferial Chuquiago.

El pabellón peruano ofrecerá una variada programación cultural que incluirá presentaciones de libros, conferencias, conversatorios y exposiciones. Asimismo, han sido invitados destacados escritores e intelectuales.

El público también podrá visitar la exposición fotográfica Martín Chambi, que presentará imágenes inéditas del célebre artista peruano, tomadas en la ciudad y el departamento de La Paz durante su visita a Bolivia en 1925.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Además, se presentará una muestra conmemorativa por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y una exposición dedicada a la revista Amauta, organizada por el Archivo José Carlos Mariátegui.

Con esta importante participación, nuestro país busca fortalecer el intercambio cultural y académico con el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, promoviendo la riqueza de su literatura, historia y arte.