Arequipa: presentan exposición internacional colectiva "Poemas en Acuarela"

Con gran éxito se presenta la exposición "Poemas en Acuarela" en la Galería de la Biblioteca Regional "Mario Vargas Llosa" de Arequipa; el proyecto internacional reúne a los más destacados acuarelistas de Perú y Rusia.

La iniciativa busca estrechar los lazos entre ambas naciones con una de las técnicas pictóricas más sensibles, ofreciendo al público un recorrido por paisajes, costumbres, personajes y atmósferas que reflejan la riqueza artística de ambos países.

GEOGRÁFICAMENTE DISTANTES

La muestra, que inició su recorrido en la ciudad de Puno, reúne 56 obras creadas por 31 artistas peruanos y 25 artistas rusos, quienes convierten el agua y el pigmento en un lenguaje común capaz de conectar dos culturas geográficamente distantes.

La exposición se presentará en Arequipa hasta el 23 de julio. Luego, "Poemas en Acuarela" continuará su recorrido en la ciudad de Lima, donde se exhibirá del 7 al 19 de septiembre, para culminar su itinerancia internacional en la Galería Sare, en Moscú.