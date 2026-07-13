Museo del Callao presenta exposición numismática y filatélica por Fiestas Patrias: ingreso libre

El Museo de Historia y Arte del Callao presentará la exposición histórica filatélica, numismática y documental “Callao republicano”, por el aniversario número 205 de nuestra independencia.

La exposición está centrada en el aporte de la Provincia Constitucional del Callao como escenario de hechos históricos, y cuyos hijos lucharon por la emancipación y la defensa del territorio patrio.

A través de objetos históricos, como monedas y medallas, estampillas y tarjetas postales, así como documentos y otros elementos, el visitante podrá conocer la historia del Callao, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Datos:

El Museo de Historia y Arte del Callao de la Municipalidad Provincial del Callao se ubica en Av. Manco Cápac 174, Zona Monumental del Callao.

La exposición estará abierta al público, de martes a domingo, de 9 a. m. a 5 p. m., desde el 10 de julio hasta el 2 de agosto. La entrada es libre.