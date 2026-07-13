Inician trabajos de conservación y mantenimiento en el Sitio Arqueológico Kuntur Wasi

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, inició los trabajos de conservación y mantenimiento del Sitio Arqueológico Kuntur Wasi, ubicado en la provincia de San Pablo. Kuntur Wasi fue uno de los principales centros religiosos y políticos del periodo Formativo (1200-500 a.C.), con hallazgos de orfebrería de oro considerados entre los más antiguos de América.

La intervención se desarrollará durante tres meses con una inversión superior a los 140 mil soles, orientada a preservar la integridad física de las estructuras y garantizar su adecuada conservación mediante acciones especializadas de conservación preventiva y curativa.

Como parte del proyecto, se efectuará un registro técnico integral de las intervenciones en sus tres etapas (antes, durante y después de su ejecución), además del diagnóstico de lesiones y patologías presentes en las estructuras arqueológicas. Esto permitirá definir y documentar los tratamientos de conservación aplicados en el sitio arqueológico de aproximadamente 3 mil años de antigüedad.

Acciones y participación local

Entre las principales acciones previstas se encuentran la limpieza especializada de los elementos constructivos y su tratamiento para garantizar su consolidación y estabilidad en los 784 metros cuadrados de la fachada principal. Asimismo, se renovarán más de mil metros cuadrados de morteros deteriorados en la mampostería de piedra de distintos sectores y se ejecutarán trabajos de anastilosis en 11 metros cúbicos de muros de la plaza principal.

La intervención también contempla la reestructuración de la escalinata de la tercera terraza y la protección de 160 metros cuadrados de cabeceras de muros. Los trabajos están a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas en conservación de monumentos arqueológicos de la sierra norte, promoviendo además la participación de la población local mediante la generación de empleo temporal y el fortalecimiento de capacidades en conservación del patrimonio cultural.