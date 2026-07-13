Ministerio de Cultura lanza convocatoria del Premio Nacional de Literatura 2026

El Ministerio de Cultura anunció el inicio de la convocatoria del Premio Nacional de Literatura 2026, el reconocimiento más importante que otorga el Estado peruano a la creación literaria. La convocatoria estará abierta del 26 de junio al 31 de julio de 2026, hasta las 4:30 p.m., y está dirigida a autoras y autores peruanos mayores de 18 años, con obras publicadas por primera vez entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

Las obras postulantes deberán contar con depósito legal registrado dentro del periodo establecido y corresponder a alguna de las siguientes categorías: novela, no ficción o literatura en lenguas indígenas u originarias. El premio busca reconocer la excelencia literaria, promover la circulación de obras peruanas y fortalecer el ecosistema editorial del país, según informó el Ministerio.

Premios y cómo postular

Desde su creación, el Premio Nacional de Literatura se ha consolidado como una plataforma fundamental para visibilizar la producción literaria contemporánea del país. El galardón incluye una asignación económica de 35 mil soles para la obra ganadora de cada categoría. Asimismo, podrán otorgarse hasta dos menciones especiales por cada categoría, cuyos autores recibirán una asignación de 10 mil soles, según las bases del concurso.

Las postulaciones se realizarán exclusivamente de manera virtual a través de la Plataforma Virtual de Atención al Ciudadano del Ministerio de Cultura (PVAC), dentro del plazo establecido. Los resultados finales, que incluyen las obras ganadoras y, de corresponder, las menciones especiales, serán publicados durante la tercera semana de noviembre.

¿Dónde solicitar información?

Si desea resolver dudas o solicitar información técnica sobre la convocatoria, se han habilitado los canales oficiales de atención a través del correo electrónico pnl@cultura.gob.pe y el teléfono (01) 7140102 anexo 2639.