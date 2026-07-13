Presentan novena edición de la Feria “La Independiente” que reúne a 56 editoriales de siete regiones del país

Con el objetivo de descentralizar la oferta editorial nacional, promover la bibliodiversidad e impulsar el crecimiento económico del sector, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección del Libro y la Lectura (DLL), presenta la novena edición de “La Independiente. Feria de editoriales peruanas”, que se desarrollará desde el 25 al 30 de junio en el distrito de Pueblo Libre, con ingreso libre.

La feria reúne a 56 editoriales provenientes de siete regiones del país: Arequipa, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, San Martín y Lima. De ellas, 36 participarán con stand propio y 20 integrarán el stand colectivo de La Independiente, que pone al a disposición del público más de 600 títulos representativos de la producción editorial independiente nacional.

Durante los seis días de feria, los visitantes podrán acceder a una amplia oferta de publicaciones a precios accesibles.

A lo largo de nueve años de trayectoria, “La Independiente” se ha consolidado en uno de los principales espacios para descubrir la producción editorial independiente del país. En esta edición, el público podrá recorrer una amplia muestra de libros publicados dentro y fuera de Lima, conocer de cerca el trabajo de editoriales de diversas regiones y acercarse a la diversidad temática que conforma el panorama editorial peruano.

Más de 30 actividades culturales

Además de la exhibición y venta de libros, la feria ofrecerá una programación cultural compuesta por más de 30 actividades dirigidas a públicos de distintas edades e intereses.

La agenda incluye presentaciones de libros, conversatorios, talleres de ilustración, mediaciones de lectura, cuentacuentos, recitales poéticos y presentaciones musicales, que se desarrollarán diariamente entre las 2:00 p. m. y las 10:00 p. m.

Entre las propuestas destaca la realización de las Jornadas Profesionales, dirigidas a editoriales y agentes del ecosistema del libro. Estas sesiones se desarrollarán del 25 al 27 de junio, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m., y están enfocadas en la sostenibilidad y fortalecimiento de la empresa editorial.

De esta manera, “La Independiente” continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre editores, autores y lectores, con la finalidad de promover la circulación del libro peruano y el acceso a una oferta editorial diversa y descentralizada.