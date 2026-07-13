Ministerio de Cultura inicia la recuperación integral de los andenes de Yucay

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, inició la ejecución del proyecto de restauración y puesta en valor de los andenes de la Zona Arqueológica de Yucay y del anexo Molinuyoq, en la provincia de Urubamba. La intervención representa una inversión de S/ 15 339 321 y constituye una de las obras de conservación patrimonial más importantes que ejecuta el sector en el Valle Sagrado de los Incas.

La intervención permitirá recuperar y conservar 1 018 590 metros cuadrados de uno de los conjuntos de andenería más representativos de la época inca, contribuyendo a la protección del patrimonio cultural e histórico del Valle Sagrado.

La ceremonia de inicio de obra congregó a autoridades locales, representantes de instituciones públicas y privadas, así como a pobladores del distrito de Yucay, quienes participaron en una jornada de celebración por el inicio de un proyecto largamente esperado por la comunidad.

Patrimonio cultural del Valle Sagrado

El proyecto contempla investigaciones arqueológicas especializadas, excavaciones, conservación y restauración de estructuras prehispánicas, consolidación de muros y cabeceras de andenes, análisis de materiales culturales y diversas acciones técnicas orientadas a garantizar la adecuada conservación y puesta en valor de este importante monumento arqueológico.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco señaló que esta importante inversión permitirá preservar un legado cultural de enorme valor histórico para las futuras generaciones, al tiempo que generará oportunidades laborales para trabajadores calificados y no calificados de la zona durante los cinco años de ejecución de la obra.

Durante la ceremonia, el alcalde distrital de Yucay, Abel Tecserupay Delgado, expresó su agradecimiento a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y al Ministerio de Cultura por hacer realidad una intervención anhelada durante muchos años. Destacó que la obra permitirá recuperar el legado cultural del distrito y, al mismo tiempo, dinamizar la economía local mediante la generación de puestos de trabajo.

Por su parte, el alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, resaltó la importancia de esta inversión para la conservación del patrimonio cultural del Valle Sagrado y agradeció el compromiso del sector Cultura por impulsar proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible de la provincia.

Cabe señalar que, la ejecución de la obra beneficiará directamente a la población del distrito de Yucay y zonas aledañas, generando además un importante movimiento económico mediante la contratación de mano de obra local y servicios vinculados a la ejecución del proyecto.