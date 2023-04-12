“La Ballena” llega al Perú: la aclamada obra mundial tendrá solo tres funciones imperdibles

La aclamada obra de Samuel D. Hunter, que alcanzó reconocimiento global tras su adaptación cinematográfica, llega desde Argentina bajo la dirección de Ricky Pashkus y protagonizada por el multipremiado Julio Chávez.

Considerada una de las piezas teatrales más conmovedoras y premiadas a nivel internacional, “La Ballena” se presentará por primera vez en el Perú en 3 impactantes funciones.

En esta versión, Julio Chávez interpreta a Charlie, un profesor de literatura que vive con obesidad severa y dicta clases de manera virtual. Aislado del mundo y enfrentando el deterioro de su salud, Charlie recibe la noticia de que le queda poco tiempo de vida, lo que lo impulsa a intentar reconstruir el vínculo con su hija adolescente, Ellie, en una última y desesperada búsqueda de redención.

El elenco se completa con Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Cecilia Cambiaso, quienes acompañan esta intensa puesta en escena dirigida por el famoso y aclamado Ricky Pashkus, logrando una experiencia teatral profundamente humana, cruda y emocional.

La obra, escrita por Samuel D. Hunter, dio el salto al cine, ampliando su reconocimiento a nivel mundial y consolidándose como una historia poderosa sobre la fragilidad, el perdón y la necesidad de conexión.

Las entradas estarán a la venta desde hoy, viernes 27 de marzo, con un 30% de descuento con cualquier medio de pago a través de Teleticket y en la boletería del Teatro Canout.

“La Ballena” se presentará únicamente los días 5, 6 y 7 de junio en el Teatro Canout. Tres funciones irrepetibles de una obra que ha estremecido al mundo. No te la pierdas.