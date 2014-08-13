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Perú celebra el Día de la Algarrobina este 15 de marzo

La bebida preparada con jarabe de Algarrobina es uno de los cócteles tradicionales más representativos de la gastronomía del Perú.

Foto: Andina



Cada 15 de marzo se celebra en el país el Día de la Algarrobina, una fecha dedicada a resaltar una de las bebidas más emblemáticas de la coctelería peruana. Este preparado destaca por su sabor dulce y su textura cremosa, lo que lo ha convertido en un clásico en reuniones y celebraciones.

La bebida se elabora principalmente con jarabe de Algarrobina, que proviene del fruto del Algarrobo, árbol característico de la costa norte peruana. A este ingrediente se le añade leche evaporada, pisco, yema de huevo y hielo, dando como resultado un cóctel de sabor intenso y nutritivo.

El cóctel de algarrobina es considerado parte importante de la identidad gastronómica del país. Con el paso de los años ha ganado popularidad en bares y restaurantes, donde se ofrece como una alternativa tradicional frente a otras bebidas.

Durante esta fecha, diversos locales y emprendimientos gastronómicos promueven la preparación de esta bebida para difundir su historia y valor cultural. De esta manera, el Día de la Algarrobina busca reconocer uno de los sabores más representativos de la tradición peruana.


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