VI Encuentro Latinoamericano de Escritoras se desarrollará en la Casa de la Literatura Peruana

Del jueves 19 al sábado 21 de marzo se desarrollará el VI Encuentro Latinoamericano de Escritoras (VI ELE), en la Casa de la Literatura Peruana. Llegan para este evento más de 45 escritoras, editoras y académicas de Chile, Colombia, Ecuador, Puerto Rico y Perú.

El evento busca hacer visible la gran cantidad de producción literaria femenina que se da en nuestra región, para reflexionar sobre los desafíos creativos, culturales y editoriales que enfrentan ellas en el ecosistema del libro.

La programación del VI ELE incluye mesas redondas, conferencias académicas, charlas temáticas, recitales poéticos, lecturas narrativas, taller de edición, espectáculos artísticos y homenajes póstumos, informa la agencia Andina.

FIESTA DE LA PALABRA

Los temas que se abordarán son: derechos lingüísticos y lenguas originarias como quechua, quichua y mapudungún; culturas ancestrales y territorios afrodescendientes, amazónicos y nikkei; literatura feminista latinoamericana; literatura LGTBIQ+; entre otros.

Se invita al público en general a esta fiesta de la palabra, de las mujeres y de la cultura, en la Casa de la Literatura Peruana, en el centro de Lima. Las jornadas se iniciarán a las 11 a. m. y culminan a las 8 p. m. El ingreso es libre.