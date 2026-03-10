MINCUL conmemora los 90 años del natalicio de Mario Vargas Llosa con actividades culturales gratuitas

El Ministerio de Cultura (MINCUL) presentará una amplia agenda de actividades culturales gratuitas para conmemorar los 90 años del nacimiento del escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, una de las figuras más influyentes de la literatura contemporánea y referente universal de las letras en español.

Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa y falleció en Lima en 2025. A lo largo de su trayectoria literaria publicó una veintena de novelas y ensayos, entre ellos La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en La Catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo, obras que lo consolidaron como uno de los narradores más importantes de la literatura de nuestro tiempo.

Las actividades conmemorativas en su honor se desarrollarán entre los meses de marzo, abril y mayo en diversos espacios culturales. La programación se inicia con el ciclo de lectura comentada “Travesías narrativas en el universo Vargasllosiano”, que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), sede San Borja, los días 11 y 18 de marzo a las 6:30 p. m., y el 14 y 21 de marzo a las 11:00 a. m. La actividad promueve una lectura crítica de relatos sobre juventud, identidad y formación, destacando su valor como textos puente hacia la gran narrativa latinoamericana y como impulso al pensamiento crítico.

Asimismo, se presentará el montaje teatral “Los cachorros” los días 13, 14 y 15 de marzo en el Gran Teatro Nacional. Las funciones del 13 y 14 se realizarán a las 8:00 p. m., mientras que la del 15 será a las 7:00 p. m. Esta versión escénica es organizada por la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, dirigida por Miguel Pastor e interpretada por actores arequipeños, quienes trasladan al lenguaje teatral una de las obras más emblemáticas del universo narrativo de Vargas Llosa.

En el ámbito audiovisual, TVPerú transmitirá dos películas basadas en sus novelas más influyentes: “La ciudad y los perros”, dirigida por Francisco Lombardi, y “La fiesta del chivo”, bajo la dirección de Luis Llosa.

Ambas producciones, reconocidas en festivales internacionales, serán emitidas los sábados 14 y 21 de marzo a las 10:00 p. m., respectivamente.

Del 16 de marzo al 8 de abril, la BNP desarrollará de manera virtual el taller «Técnicas narrativas de Mario Vargas Llosa». Este espacio propone analizar los recursos literarios más importantes en las novelas del autor, a través de explicaciones teóricas y la lectura de fragmentos que permitirán identificar su uso y valorar su calidad artística.

La programación también incluye el taller “Entre la voz y el silencio: cómo leer a Vargas Llosa hoy”, que se realizará en la BNP los días 17 y 24 de marzo a las 5:00 p. m., con el objetivo de reflexionar sobre nuevas formas de acercamiento a la obra del autor en los contextos educativos y culturales contemporáneos. El mismo 24 a las 7:00 p. m. se desarrollará una función especial de Bibliocine con la proyección de la película “Salvatore Giuliano” (1962), de Francesco Rosi, que permitirá explorar el universo cinematográfico que influyó en la sensibilidad narrativa del Nobel peruano.

Un día después, el 25 de marzo a las 7:00 p. m., también en la BNP, se realizará el conversatorio “40 años de ¿Quién mató a Palomino Molero?”, espacio que analizará la vigencia de esta novela y su aporte al género policial en la literatura latinoamericana, a cuatro décadas de su publicación.

“Elogio de la lectura y la ficción: una aproximación a la vida y obra de Mario Vargas Llosa”, se realizará el 26 de marzo a las 7:00 p. m., en el videowall del Ministerio de Cultura, esta actividad organizada por la Dirección del Libro y la Lectura, propone un recorrido por la obra del escritor, tomando como punto de partida fragmentos del histórico discurso que pronunció al recibir el Premio Nobel de Literatura.

La agenda continuará el 27 de marzo con la puesta en escena de “Kathy y el hipopótamo”, obra teatral escrita por Vargas Llosa que será dirigida por Mateo Chiarella y se presentará a las 8:00 p. m. en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú.

El 28 de marzo, fecha de su nacimiento, la BNP realizará a las 3:00 p. m. el Bibliofest “Mario en la Biblioteca”, un festival cultural interdisciplinario que incluirá maratón de lectura, talleres culturales, recorridos guiados y la exhibición de material bibliográfico del Nobel peruano declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Ese mismo día, a las 8:00 p. m., TV Perú estrenará el documental “MVLL: Conversación después de La Catedral. La herencia del Nobel”, dedicado a repasar la vida y trayectoria del autor peruano más universal de las últimas décadas.

Finalmente, el 17 de abril se estrenará el espectáculo teatral “Vargas Llosa en escena” en el Teatro Mario Vargas Llosa de la BNP. Dirigida por Percy Encinas, la propuesta recorre el universo dramático del autor a través de diez escenas y trece personajes emblemáticos, como Odiseo y Sherezade, acompañados de música en vivo. Las funciones continuarán los días 18 y 19 de abril, así como el 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de mayo.