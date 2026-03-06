Semana Santa 2026: qué días serán feriados y cuánto recibirás si trabajas

A pocas semanas del inicio de la Semana Santa 2026 en Perú, muchas familias comienzan a organizar viajes, reuniones familiares o actividades religiosas. Esta festividad cristiana, que recuerda los últimos días de la vida de Jesucristo, también impulsa el turismo interno y las celebraciones litúrgicas en distintas ciudades del país.

Fechas de Semana Santa y feriados

La Semana Santa 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, periodo que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, su crucifixión y posterior resurrección. Durante estos días, miles de fieles participan en procesiones, visitas a iglesias y misas especiales que forman parte de la tradición religiosa en el Perú.

De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 713, que regula los descansos remunerados, los días jueves 2 de abril (Jueves Santo) y viernes 3 de abril (Viernes Santo) son feriados nacionales no laborables para trabajadores del sector público y privado.

La normativa también establece que, si un trabajador debe laborar durante estos feriados y no recibe descanso compensatorio, debe recibir remuneración triple por cada día trabajado, lo que incluye el pago del feriado, la remuneración diaria y una sobretasa adicional del 100 %.

Feriados, días no laborables y fin de semana largo

En cuanto a los días no laborables adicionales, estos pueden ser establecidos por el Gobierno mediante decretos supremos, principalmente para el sector público. En el sector privado, su aplicación depende de cada empresa y las horas no trabajadas suelen recuperarse posteriormente.

Durante la Semana Santa 2026, el sábado 4 de abril (Sábado de Gloria) y el domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección) no son feriados nacionales. Sin embargo, para muchos trabajadores que descansan los fines de semana, estas fechas suelen coincidir con su descanso habitual, lo que permite disfrutar de un fin de semana largo en Perú.

Significado religioso de la Semana Santa

La Semana Santa es uno de los periodos más importantes para los creyentes del cristianismo, ya que recuerda los últimos acontecimientos de la vida de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su muerte y resurrección.

Entre los momentos más representativos del calendario cristiano se encuentran el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, cuando se recuerda la crucifixión, y el Domingo de Resurrección, considerado el día central de la fe cristiana al conmemorar la victoria de Jesús sobre la muerte.

En ciudades con fuerte tradición religiosa como Ayacucho o Cusco, estas fechas convocan a miles de visitantes que participan en procesiones, actividades litúrgicas y celebraciones que combinan espiritualidad, cultura y turismo.