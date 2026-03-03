Artistas peruanas contemporáneas presentan sus más recientes creaciones en "Yanantin"

Ocho artistas peruanas contemporáneas cuyas propuestas reflejan diversas miradas y lenguajes visuales presentan sus obras en la muestra conjunta "Yanantin", en la galería Andrés Zevallos del Centro Cultural de la Municipalidad de Cajamarca.

La exposición presenta significativos trabajos que abordan de forma directa la identidad, memoria, territorio y sensibilidad social, reflejando la riqueza y diversidad de la creación artística actual en la región.

REFLEXIÓN ESTÉTICA

Participan las artistas Jacky Chávez, Gloria Blanco, Mercedes Rodríguez, Nancy Ysla, Raquel Salazar, Valeria García, Aide Ayac y Estephanie Antinori, quienes aportan perspectivas singulares que convergen en un espacio común de encuentro y reflexión estética.

La exposición cuenta con la curaduría de Wendy Castro y es gestionada por la Plataforma Artistas Peruanas, iniciativa orientada a visibilizar y fortalecer el trabajo de mujeres artistas en el país mediante la generación de espacios de circulación y encuentro.

La inauguración se realizará este viernes 6 de marzo de 2026, a las 6:00 p. m. Ingreso libre.