¿Cómo se mezclaron sapiens y neandertales? Ciencia revela cómo fueron sus relaciones íntimas

Durante años, la ciencia confirmó que el Homo sapiens y los neandertales compartieron algo más que territorio: también descendencia. Sin embargo, un misterio genético permanecía sin resolver. ¿Por qué casi no existen rastros neandertales en el cromosoma X humano si ambas especies tuvieron hijos? Un reciente estudio internacional asegura haber encontrado la respuesta.

Preferencias de apareamiento que cambiaron la evolución humana

Un equipo de genetistas de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, reveló que el intercambio genético entre neandertales y Homo sapiens habría ocurrido principalmente entre hombres neandertales y mujeres sapiens, un patrón que explicaría la escasa presencia de ADN neandertal en el cromosoma X de los humanos actuales.

La investigación, publicada el 27 de febrero de 2026 en la revista científica Science, sostiene que este fenómeno no se debió únicamente a la selección natural —como se creía anteriormente— sino a preferencias de apareamiento sostenidas durante miles de años. Según el investigador Alexander Platt, el flujo genético se produjo mayoritariamente en esa dirección, permitiendo que más cromosomas X humanos ingresaran en poblaciones neandertales y no al revés.

Este hallazgo refuerza además la idea de que ambas especies eran biológicamente compatibles, ya que el ADN compartido logró mantenerse a lo largo de generaciones y aún hoy está presente en gran parte de la población mundial.

¿Atracción, supervivencia o conflicto entre especies?

El estudio también plantea interrogantes sobre las dinámicas sociales entre neandertales y sapiens. Los científicos consideran que factores como migraciones masculinas, escasez de parejas o estructuras sociales pudieron influir en estos encuentros reproductivos, especialmente en poblaciones neandertales que atravesaban un declive demográfico.

El paleogenetista español Carles Lalueza-Fox señaló que la hipótesis resulta coherente en un contexto donde los neandertales enfrentaban dificultades para reproducirse, aunque no descarta la influencia de elementos culturales adicionales. Por su parte, la genetista Sarah Tishkoff advirtió que aún es imposible determinar si estas relaciones fueron consensuadas, estratégicas o producto de conflictos entre grupos humanos antiguos.

Los investigadores esperan ahora profundizar en el análisis para comprender si estas interacciones fueron resultado de cooperación, convivencia pacífica o escenarios más complejos dentro de la historia evolutiva humana, un capítulo que todavía guarda secretos sobre el origen de nuestra propia especie.