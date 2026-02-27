Proponen declarar patrimonio cultural el archivo fotográfico del “Chino” Domínguez

En 2009, el “Chino” vendió su archivo de más de un millón de negativos a la Universidad Alas Peruanas, pero el proceso de cierre de la institución genera incertidumbre sobre su destino.

Hace tres lustros falleció Carlos Domínguez, el recordado “Chino”, uno de los fotorreporteros más influyentes del país. Nacido en 1933 y fallecido en 2011, dedicó 63 años al fotoperiodismo, siempre con una cámara Nikon al hombro, retratando al Perú en todas sus dimensiones: personajes célebres y anónimos, políticos, artistas, vedetes y ciudadanos comunes.

Con su trabajo, la fotografía periodística alcanzó una dimensión artística. “Con cada fotografía buena soy feliz como un niño”, solía decir el Chino, bohemio y conversador incansable, que alentaba a sus colegas a leer poesía y a ejercer el oficio con cultura y contexto.

Un archivo en riesgo

En 2009, el “Chino” vendió su archivo —estimado en más de un millón de negativos— a la Universidad Alas Peruanas (UAP). Sin embargo, al encontrarse actualmente esta casa de estudios en proceso de cierre definitivo, ha surgido preocupación por el destino de este valioso registro documental.

El periodista Fernando Obregón Rossi, quien trabajó junto a Domínguez durante los últimos 15 años de su vida, propone que el archivo sea declarado patrimonio cultural de la nación. “Este archivo no solo tiene los méritos para serlo, sino que está en una situación excepcional: no se sabe exactamente en qué almacén se halla y, al no tener mantenimiento, puede ser víctima de polillas, hongos y otros problemas por el clima de Lima”, advierte.

Tras su adquisición, el material fue almacenado en un local de la UAP en La Victoria y luego trasladado a otro en Jesús María. Actualmente, la familia ha perdido contacto con la persona que estuvo a cargo de su custodia.

Obregón señala que una eventual declaratoria permitiría al Estado intervenir para recuperar y preservar el archivo, incluso trasladarlo a la Biblioteca Nacional del Perú, institución que ya conserva cerca de mil negativos del fotógrafo desde 2007 en una sala que lleva su nombre.