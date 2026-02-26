Detectan compuestos electrónicos en delfines y marsopas en peligro del Mar de China Meridional

La investigación analizó muestras recolectadas entre 2007 y 2021 y halló 62 compuestos sintéticos de la industria electrónica acumulados en especies en peligro.

Un estudio publicado en una revista de la American Chemical Society confirmó la presencia de monómeros de cristal líquido (LCM), compuestos sintéticos utilizados en la industria electrónica, en ejemplares de delfín jorobado y marsopa sin aleta del Indo-Pacífico, especies en peligro de extinción que habitan el Mar de China Meridional.

La investigación, que analizó muestras de grasa, músculo, hígado, riñón y tejido cerebral recolectadas entre 2007 y 2021, detectó la acumulación de 62 tipos distintos de LCM. Las concentraciones más altas se hallaron en la grasa, aunque los científicos subrayaron con preocupación su presencia en el cerebro, lo que confirma que estos compuestos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y potencialmente generar efectos neurotóxicos.

Contaminantes persistentes y bioacumulación

Los niveles de LCM en los animales siguieron la evolución de su uso industrial: aumentaron con la expansión de las pantallas de cristal líquido y comenzaron a descender tras el reemplazo progresivo por tecnologías LED. No obstante, su alta estabilidad química los convierte en contaminantes persistentes que no se degradan fácilmente en el ambiente.

Los autores advierten que la bioacumulación en depredadores superiores como delfines y marsopas podría implicar riesgos genéticos y sanitarios aún no cuantificados. Ensayos de laboratorio mostraron que los cuatro compuestos más detectados alteraron la actividad genética relacionada con la reparación del ADN y la división celular en células de delfín.

El estudio sugiere que la principal fuente de contaminación proviene de residuos de televisores y computadoras, con menor aporte de teléfonos inteligentes. Cuando estos dispositivos se convierten en basura electrónica, los LCM pueden liberarse al aire, al polvo doméstico y posteriormente llegar a aguas residuales y ecosistemas costeros.

¿Existe riesgo para los humanos?

Aunque no se ha demostrado de manera concluyente un impacto directo en humanos, los investigadores expresan inquietud por la presencia de estos compuestos en la cadena alimentaria. Señalan que, al comprobarse su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica en cetáceos, podría existir una eventual exposición humana mediante el consumo de mariscos contaminados o agua potable proveniente del océano.