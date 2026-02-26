Aclamada obra "Cyrano de Bergerac" regresa al escenario del Teatro Municipal de Lima

La obra Cyrano de Bergerac vuelve al Teatro Municipal de Lima, del 5 al 29 de marzo, de jueves a domingo. Alonso Cano y María Grazia Gamarra estarán en los roles protagónicos de Cyrano y Roxana.

Esta producción, en su primera etapa superó los 10 mil espectadores, la obra de Edmond Rostand continúa conmoviendo por su poderosa combinación de poesía, romanticismo y conflicto humano.

HUMOR, POESÍA Y EMOCIÓN

El elenco está conformado además por Stefano Salvini, Óscar Yépez, Amaranta Kun, Martín Aliaga y Alejandro Tagle, quienes dan vida a este universo cargado de humor, poesía y emoción.

La puesta en escena —que combina una propuesta visual cuidada con la fuerza del texto original— reafirma la vigencia de esta historia sobre el amor imposible, la identidad y el valor de la palabra.

Entradas disponibles en Passline.