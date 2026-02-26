Cultura

Aclamada obra "Cyrano de Bergerac" regresa al escenario del Teatro Municipal de Lima

Esta producción, en su primera etapa superó los 10 mil espectadores, la obra de Edmond Rostand continúa conmoviendo por su poderosa combinación de poesía, romanticismo y conflicto humano.

La obra Cyrano de Bergerac vuelve al Teatro Municipal de Lima, del 5 al 29 de marzo, de jueves a domingo. Alonso Cano y María Grazia Gamarra estarán en los roles protagónicos de Cyrano y Roxana.

HUMOR, POESÍA Y EMOCIÓN

El elenco está conformado además por Stefano Salvini, Óscar Yépez, Amaranta Kun, Martín Aliaga y Alejandro Tagle, quienes dan vida a este universo cargado de humor, poesía y emoción.

La puesta en escena —que combina una propuesta visual cuidada con la fuerza del texto original— reafirma la vigencia de esta historia sobre el amor imposible, la identidad y el valor de la palabra.

