Descubren en Argentina dinosaurio de 95 millones de años: podría ser el “eslabón perdido”

Un equipo de investigadores de Estados Unidos y Argentina anunció el hallazgo de un esqueleto casi completo y excepcionalmente conservado de un pequeño dinosaurio en la Patagonia argentina. El fósil, identificado como Alnashetri cerropoliciensis, tendría alrededor de 95 millones de años y podría representar el “eslabón perdido” dentro de los alvarezsaurios, un grupo enigmático de dinosaurios terópodos. El estudio fue publicado este 25 de febrero en la prestigiosa revista Nature.

Dinosaurio diminuto en tierra de gigantes

Mientras en la Patagonia del Cretácico habitaban colosos como el Giganotosaurus y el Argentinosaurus, este ejemplar destacaba por su tamaño reducido: pesaba apenas 0,7 kilogramos, menos que un pollo. Según el paleontólogo Peter Makovicky, de la Universidad de Minnesota, el dinosaurio “ni siquiera alcanzaría la altura de la rodilla de un adulto promedio”.

El Alnashetri poseía diminutos dientes y brazos robustos terminados en una gran garra, rasgos característicos de los alvarezsaurios. Se cree que cazaba pequeños animales como lagartos, serpientes y mamíferos. Hasta ahora, la mayoría de fósiles bien conservados de este grupo provenían de Asia, mientras que en Sudamérica los registros eran fragmentarios, lo que convertía su evolución en un verdadero rompecabezas científico.

La Buitrera, un tesoro paleontológico en la Patagonia

El fósil, apodado “Alna”, fue descubierto en 2014 en el yacimiento La Buitrera, en la provincia de Río Negro. Tras una década de meticuloso trabajo de preparación y ensamblaje para evitar dañar sus delicados huesos, los científicos lograron reconstruir casi por completo su anatomía. Para Makovicky, el hallazgo equivale a una “Piedra Rosetta paleontológica”, ya que permitirá identificar y reinterpretar restos fragmentarios hallados anteriormente.

De acuerdo con Sebastián Apesteguía, paleontólogo argentino y coautor del estudio, el nivel de detalle histológico del fósil es “exquisito”. El ejemplar era una hembra joven que murió a los cuatro años, casi completamente desarrollada, y quedó rápidamente sepultada por una duna de arena en un entorno desértico. La excelente preservación del esqueleto ofrece ahora una ventana única para comprender la evolución y diversidad de los pequeños dinosaurios en América del Sur durante el Cretácico.